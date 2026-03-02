Иран ударил по посольству США в Кувейте и американской базе в Бахрейне

В Дубае, а также в столицах Катара и Бахрейна — Дохе и Манаме — утром 2 марта прозвучали взрывы, передает AFP. Власти трех стран пока не комментировали сообщения о новых атаках со стороны Ирана.

СМИ публикуют фото и видео густого дыма над, как утверждается, американской военно-морской базой в Бахрейне. Al Arabiya передает, что системы ПВО Бахрейна перехватили несколько ракет и БПЛА над столицей.

Также Tasnim утверждает, что над посольством США в Кувейте поднимается дым.

Официального подтверждения о последствиях атак пока нет.