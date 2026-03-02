При ударах Израиля погиб командующий крылом «Исламского джихада» в Ливане

Командующий боевым крылом движения «Исламский джихад» в Ливане Адхам аль-Осман погиб при ударах израильской армии по пригороду Бейрута. Об этом сообщило само движение. До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на 70 объектов «Хезболлы» в Ливане.

«"Исламский джихад" заявляет о гибели командира "Сарая аль-Кудс" в Ливане Адхама Аднана аль-Османа, который погиб в результате удара израильских сил по южному пригороду Бейрута», — сообщили в движении (цитата по «РИА Новости»). Пресс-служба ЦАХАЛа рассказала о гибели «еще одного высокопоставленного террориста», не уточнив его имя и должность.

ЦАХАЛ отчитался об ударах по складам оружия, пусковым установкам и ракетным комплексам «Хезболлы». Накануне израильская армия призвала жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из–за предстоящих атак по объектам организации. Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против ливанского движения. При ударах по разным районам Ливана погиб 31 человек, еще 149 — получили ранения.