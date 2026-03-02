Дело о растрате 37,2 млн рублей на медиасопровождение Смольного направят в прокуратуру

Уголовное дело о хищении 37,2 млн рублей бюджетных средств, выделенных телеканалу «Санкт-Петербург» на информационное и медиасопровождение деятельности городской администрации в интернете, в ближайшее время планируют направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом стало известно «Ъ».

По данным издания, фигуранты завершают ознакомление с материалами расследования объемом 20 томов. После этого дело направят в прокуратуру и затем — в суд, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение.

Расследование СКР началось в апреле 2024 года и первоначально велось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Позднее дело переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Среди обвиняемых оказались экс-гендиректор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург») Александр Малькевич и глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина.

По версии следствия, в 2020–2021 годах ГАТР заключило договор с фондом «Новое Медиа» на информационное сопровождение в интернете. Работы не были выполнены, а для оплаты предоставлялись фиктивные отчетные документы. Несмотря на это руководство ГАТР перечислило фонду 37,2 млн рублей, после чего деньги могли быть выведены через подконтрольные структуры и обналичены.

Артемий Чулков