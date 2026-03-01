Рынки ждут прилета ракет

Начало военной операции США и Израиля против Ирана сказалось на немногих работающих в выходные биржах. Ведущие ближневосточные индексы снизились на 1–2%. Большей реакции участники рынка ждут в понедельник на рынке нефти, где цена Brent может вырасти более чем на 5%, а также мировых фондовых индексов, которые при открытии могут потерять 2–3%. Устойчивость роста цены на нефть или падения мировых индексов будет зависеть от продолжительности военной операции и будет ли при этом перекрыт Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Willy Kurniawan / Reuters Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Военная операция «Рев льва» США и Израиля против Ирана началась в субботу, 28 февраля, когда почти все мировые фондовые и сырьевые рынки закрыты. 1 марта торги проводились на некоторых ближневосточных рынках — Саудовской Аравии, Иордании. На открытии торгов основной фондовый индекс Саудовской Аравии TASI упал почти на 5%, но к 16:00 мск сократил потери до 2,2%. Иорданский фондовый индекс снизился лишь на 1,12%. В воскресенье торги обычно проводятся и на Кувейтской фондовой бирже, но из-за ответного удара Ирана, который был направлен в том числе по военным базам в Кувейте, торги в воскресенье не проводились.

Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали всплеск волатильности на криптовалютном рынке. По данным coinmarketcap.com, сразу после сообщений об авиаударах по Ирану курс биткойна упал более чем на 4%, опустившись до $63,1 тыс. Но на новостях о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи котировки пошли вверх и после официального подтверждения смогли вернуться выше уровня $68 тыс. В 16:00 мск курс стабилизировался возле отметки $66,2 тыс., что на 1,2% выше значений закрытия пятницы. «Тот факт, что цена быстро вернулась обратно, показывает, что рынок пока не закладывает сценарий длительной войны с серьезными макропоследствиями»,— отмечает независимый макростратег и портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Удары США и Израиля по Ирану привели к росту геополитической премии за риск на глобальных рынках. Поэтому, как отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков, в начале новой недели стоит ожидать роста стоимости защитных активов (золото, доллар) и повышенной волатильности у рисковых активов. При этом наиболее выраженной ожидается реакция на рынках Европы и Китая, которые сильно зависят от экспорта товаров и сырья через Ормузский пролив. «Мировые рынки могут открыться падением на 2–3% из-за эскалации геополитических рисков»,— допускает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Наиболее сильную реакцию управляющие и аналитики ждут на нефтяном рынке, так как Иран является одним из крупнейших производителей нефти и контролирует транспортную артерию Ормузский пролив. Объем добычи сырья Тегераном составляет 3,3–3,5 млн баррелей в сутки — это третий по величине показатель среди стран ОПЕК, около половины данного объема идет на экспорт. Выпадение такого объема нефти некритично для мировой торговли, но неизбежно приведет к росту нефтяных котировок, тем более что в воскресенье резко упала интенсивность движения танкеров через Ормузский пролив. «Кроме Ирана, еще семь стран Персидского залива пользуются этой артерией, которая, по нашим оценкам, обеспечивает мировую торговлю 20% жидких углеводородов и 10% газа (22% только по СПГ)»,— отмечает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

Дональд Трамп, президент США, 1 марта: Если бы что-то пошло не так, это могло бы привести к огромному росту цен на нефть. Но учитывая успех операции, влияние... скорее всего, будет менее разрушительным, чем предсказывали некоторые аналитики.

В выходные токенизированные фьючерсы на нефть показали рост примерно на 5%, сопоставимого роста можно ожидать на спотовом рынке в понедельник. Кирилл Бахтин не исключает того, что в течение нескольких дней котировки Brent могут вырасти выше $80 за баррель. В таких условиях на сессии выходного дня индекс Мосбиржи (IMOEX2) вырос на 0,9%, до 2825,38 пункта. При этом акции нефтяных компаний подорожали на 2–3%. «Дальнейшее повышение цен на нефть потенциально поддержит акции энергетического сектора и курс рубля»,— считает Илья Сушков.

Более сильный подъем выше уровня $100 за баррель возможен в случае либо фактического перекрытия Ормузского пролива, либо начала полномасштабной военной операции США и Израиля в Иране с высадкой наземного военного контингента. Но оба сценария выглядят маловероятными. «Вероятность проведения наземной операции, как в Ираке, которая рискует затянуться на годы и взвинтить цены на нефть в область $120–150 за баррель, невелика и не превышает 10%»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В базовом сценарии участники рынка ждут ограниченной эскалации и быстрого завершения конфликта. Так же как это было в 2025 году, во время 12-дневной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой нефть выросла примерно на 15%, но быстро вернулась к исходным уровням, как только стало ясно, что физическая инфраструктура и экспорт в порядке. «Нефть, конечно, может прогуляться до $80–90 за баррель, но затем снизится»,— полагает Алена Николаева. При этом рынок будет следить за действиями ОПЕК+, которая при необходимости может увеличить объем добычи для компенсации выпадающих объемов. В воскресенье восемь стран ОПЕК+, включая Россию, приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле 2026 года.

Виталий Гайдаев