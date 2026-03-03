Бумага в пользу капитала

Два крупных банка зарегистрировали выпуски субординированных облигаций, которые могут улучшить их нормативы достаточности капитала. Банкиры поясняют, что таким образом создают резерв, которым могут воспользоваться для расширения как розничного, так и корпоративного кредитования. Эксперты отмечают, что для некрупных банков такой способ привлечения капитала будет слишком дорог.

В конце февраля сразу два банка из числа крупнейших зарегистрировали выпуски субординированных облигаций. ПСБ сообщил о регистрации пяти выпусков с номиналом 10 млн руб. на пять с половиной лет и на семь лет. Альфа-банк сообщил о регистрации двух семилетних выпусков на 15 млрд руб. и 5 млрд руб. с номиналом 100 млн руб. Ранее, в конце января совет директоров банка принял решение о выпуске пяти выпусков на 50 млрд руб.

Впрочем, регистрация выпуска не является обязательством размещения бумаг. Как пояснили в Альфа-банке, он будет действовать в зависимости от своих потребностей и спроса на рынке. В целом планируется рыночное размещение облигаций, но при наличии крупного инвестора «возможно размещение выпуска в формате private placement». В ПСБ сообщили, что банк подготовил инфраструктуру для размещения субординированных облигаций, чтобы иметь возможность «воспользоваться различными финансовыми инструментами при благоприятных рыночных условиях». Банк в июне 2025 года зарегистрировал два выпуска субордов с номиналом 100 млн руб. на 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 июня 2025 года), но они до сих пор не размещены.

Отчасти размещение субординированных облигаций, которые учитываются в расчете капитала банка, обусловлено ужесточением требований регулятора. С 1 апреля 2026 года надбавка за системную значимость банков вырастет на 0,75 п. п. и минимальный размер норматива достаточности капитала достигнет 10%. Вместе с тем больше чем у половины банков из топ-10 на 1 февраля этот показатель был ниже 12%. В 2025 году государство активно участвовало в капиталах крупнейших банков (см. “Ъ” от 10 ноября 2025 года). Альфа-банк в прошлом году разместил три выпуска субординированных облигаций на 26 млрд руб. В конце 2025 года дополнительные 82 млрд руб. из ФНБ были размещены на субординированном депозите Газпромбанка. В январе 2026 года ПСБ увеличил уставный капитал на 39 млрд руб., до 318 млрд руб.

Выпуски субординированных облигаций могут облегчить рост кредитования в условиях снижающейся ключевой ставки. «Когда цикл смягчения ДКП продолжится, увеличение капитала позволит наращивать активы под риском без нарушения нормативов»,— считает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина. В Альфа-банке отметили, что привлечение капитала — это «поддержка планов развития банком роста как в розничном, так и в корпоративном сегменте».

Эксперты не ожидают массового выхода банков на рынок субординированных облигаций.

«Средние и небольшие банки для привлечения инвесторов должны предлагать куда более высокие процентные ставки, что делает такой инструмент для них невыгодным»,— поясняет директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Юлия Якупова. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что субординированные облигации являются более простым способом увеличить капитал по сравнению с эмиссией акций, однако накладывают на эмитента дополнительные обязательства (необходимость погашения, соблюдения ковенант и т. п.).

При этом субординированные выпуски рискованнее обычных облигаций, так как в случае ухудшения финансового состояния банка выплаты по ним могут быть приостановлены, а сам долг — списан. Поэтому инвесторы требуют по таким бумагам премии по доходности. Ориентиром могут выступать рублевые суборды ВТБ, которые торгуются с доходностью около 20% годовых. По словам аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, «чтобы заинтересовать инвесторов, Альфа-банк и ПСБ должны разместить субординированные облигации как минимум со схожей доходностью».

Но стоит учитывать, что с 1 января 2026 года ЦБ ввел ограничения максимальной ставки для субординированных облигаций с фиксированной доходностью в размере 15% (при определенных условиях). «Если банки будут предлагать свои суборды под эту ставку, вряд ли это будет интересно для инвесторов»,— указывает господин Аутлев. По мнению гендиректора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, с учетом ограничений Банка России по максимальной ставке ПСБ «рыночным способом можно разместить только флоатеры по максимально допустимому уровню КС + 5 п. п.». В Альфа-банке ориентируются на последний размещенный в прошлом году выпуск с купоном КС + 3,5 п. п. Однако в банке считают, что в текущем году ставка может быть ниже «из-за большого спроса на продукт и более низкой стоимости ликвидности в этом году относительно прошлого».

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев