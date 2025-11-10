Рука госпомощи

“Ъ” оценил объем докапитализации госбанков со стороны властей в 2025 году — он составит не менее 560 млрд руб., в шесть раз превысив показатель предыдущего года. Полученные средства поддержат кредитование крупных инфраструктурных проектов, а также укрепят нормативы капитала в условиях снятия послаблений ЦБ.

Достаточность капитала госбанков обеспечивается всеми доступными средствами



По оценкам “Ъ”, объем господдержки, направленной в госбанки в 2025 году, составит не менее 560 млрд руб. Большая часть этого объема приходится на субординированные депозиты, выделенные в рамках масштабных проектов,— более 270 млрд руб. на ВСМ (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, см. “Ъ” от 28 апреля) и 200 млрд руб. на проект газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (ВТБ). Помимо этого государство вкладывает деньги и в капитал банков — 30 млрд руб. в привилегированные акции Газпромбанка (ГПБ), 57 млрд руб. (с учетом внесенных в начале года 27,4 млрд руб.) в обыкновенные акции ПСБ, 3,5 млрд руб. в обыкновенные акции Россельхозбанка.

Общая сумма господдержки в этом году превысит показатель прошлого года в шесть раз — в 2024 году средства были вложены в префы ГПБ (75 млрд руб.) и обыкновенные акции ПСБ (18,4 млрд руб.).

В Сбербанке заявили, что «банк не получал поддержку от государства и не нуждается в докапитализации». Действительно, объем субординированного депозита (94,2 млрд руб.) составляет чуть больше 1% от собственного капитала банка на 1 июля (7,691 трлн руб.). Вместе с тем кредитные организации получили средства ФНБ по проекту ВСМ под ставку 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2049 года, само же банковское финансирование проекта начнется лишь с 2027 года. Вместе с тем у ВТБ, ГПБ, ПСБ госинвестиции более существенные — 5,5–12,5% от величины собственного капитала. В ВТБ лишь отметили, что нормативы достаточности капитала на 1 октября превышали регуляторные минимумы — в частности, Н20.0 составил 10,0% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 9,25%), Н20.1 — 6,4% (5,75%), Н20.2 — 8,1% (7,25%). Средства, получаемые в капитал ПСБ до конца года, будут направлены на реализацию госпрограмм, а также на развитие ОПК (см. “Ъ” от 30 сентября). В Россельхозбанке сообщили, что полученные «средства будут направлены на реализацию проектов государственного значения». «Направления утилизации капитала, как правило, определяются стратегическими задачами, которые акционер ставит перед кредитной организацией»,— констатирует руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Впрочем, дополнительные вложения не бывают лишними. «Дополнительное вливание капитала дает долгосрочную страховку от ухудшения качества активов, санкций, роста ставок и позволяет банкам быстрее развивать кредитование в приоритетных сегментах, сохраняя системную устойчивость»,— поясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Докапитализация госбанков стала стандартным инструментом для наращивания кредитования в приоритетных отраслях экономики «и не связана напрямую с прибыльностью, поскольку задачей является обеспечение запаса по нормативам для решения целевых задач кредитования», указывает зампред совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров.

Вместе с тем Банк России отказался от введенных ранее послаблений в отношении капитала, и к 2028 году прежние нормативные требования должны быть восстановлены.

Уже к концу 2025 года СЗКО должны прибавить к минимальной планке общего норматива Н1.0 еще 0,5 п. п. за системную значимость и 1 п. п. для поддержания достаточности капитала. Кроме того, с 1 июля добавилось 0,5 п. п. в виде антициклической надбавки. То есть к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10%. Сейчас банкам «нужно дополнительно увеличивать капитал, чтобы выходить на требуемый уровень без послаблений в соответствии с графиком ЦБ»,— указывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Улучшая нормативы достаточности капитала (такие как Н1.0, Н1.1 и Н1.2), докапитализация расширяет возможности банков выдавать кредиты. «Наличие значительного буфера позволяет банкам не бояться внезапной волны убытков или внезапного изменения рынка и не прибегать к экстренному поиску рынка капитала в неблагоприятный момент»,— указывает Ярослав Кабаков.

При этом докапитализация отчасти меняет конкурентную среду. «Госбанки получают преимущество, и частным банкам придется иначе выстраивать усиление капитала (через прибыль, выпуск акций, субординированные займы) и находить свои ниши»,— считает господин Кабаков. Впрочем, у большинства крупных банков запас по капиталу имеется, в том числе благодаря более осторожному кредитованию клиентов. По данным ЦБ, на 1 августа 2025 года средняя величина норматива Н1.0 для 202 банков с универсальной лицензией (без учета СЗКО) составляла 15,4%, причем для более чем 150 банков она превышала 14%.

Ольга Базутова