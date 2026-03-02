Цех ПНТЗ законсервируют из-за снижения спроса на трубную продукцию в стране

Трубопрокатный цех №1 Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК, Свердловская область) законсервируют, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ПНТЗ. Напомним, о частичной остановке одного из производственных цехов из-за экономической обстановки стало известно сегодня.

Как рассказали в ПНТЗ, цех, где остановлено производство, оснащен оборудованием довоенного времени, которое значительно уступает по эффективности более современным трубопрокатным агрегатам. «С учетом текущей динамики спроса на трубную продукцию в стране продолжение его эксплуатации стало нецелесообразным с экономической точки зрения, в связи с чем предусмотрена его временная остановка и консервация»,— заявили в пресс-службе завода.

Несмотря на консервацию, оборудование цеха будут поддерживать в работоспособном состоянии: он останется подключенным к электро- и водоснабжению и сможет вернуться в эксплуатацию.

Высвободившийся персонал хотят задействовать в других подразделениях ПНТЗ или на предприятиях города, а также на новых участках и предприятиях Трубной металлургической компании (ТМК). «Данный вопрос решается в тесном контакте с руководством города и региона»,— добавили в пресс-службе завода.

В компании ранее объясняли, что решение о приостановке работы цеха никак не связано с присоединением дочерних предприятий к ТМК в рамках перехода компании на единую акцию.