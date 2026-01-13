ТМК объединила восемь филиалов внутри одной материнской организации

Трубная металлургическая компания (ТМК) присоединила к главной организации восемь дочерних компаний, которые раньше функционировали как самостоятельные общества. Об этом сообщили в пресс-службе ТМК. В ее состав вошли в том числе предприятия, расположенные в Первоуральске, Каменске-Уральском и Полевском Свердловской области.

С начала 2026 года Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, ТМК Трубопроводные решения и Торговый дом ТМК вошли в состав ПАО «ТМК» и будут работать как филиалы материнской компании. Все они останутся в регионах присутствия и продолжат там действующие социальные программы, уточнили в ТМК.

«Изменения произошли с целью оптимизации корпоративной структуры управления и повышения операционной эффективности благодаря консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков»,— пояснили в пресс-службе компании. Там уточнили, что решение поможет высвободить часть оборотного капитала, увеличить возможности для инвестиционных программ.

ПАО «ТМК» зарегистрировано в Москве. По данным раскрытия информации в 2022 году, отраженных в системе «Спарк», держателем 90,6% пакета акций являлась компания TMK Steel Holding Limited, которая в 2024 году провела редомициляцию и получила российскую регистрацию в качестве МК ОО «ТМК Стил Холдинг» в Приморском крае.

Решение о присоединении восьми филиалов компании к материнскому ПАО было принято советом директоров организации в июне 2025 года. Владельцы миноритарных долей акций обществ могут получить акции ТМК либо предъявить бумаги к выкупу. Это решение потребовало дополнительного выпуска ценных бумаг ТМК в размере до 5% уставного капитала.

Анна Капустина