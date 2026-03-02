В ТМК прокомментировали остановку цеха в Первоуральске

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область) прокомментировал частичную остановку одного из производственных цехов. Сообщалось, что остановке подвергся трубопрокатный цех №1. По данным пресс-службы ПНТЗ, компании пришлось скорректировать работу из-за непростой ситуации в отрасли.

«На фоне общей ситуации в отрасли производственная программа предприятия скорректирована, запланирована приостановка некоторых агрегатов, продукция которых сегодня не востребована. О ситуации проинформированы городские власти и руководство региона. Персонал одного из подразделений ПНТЗ будет перераспределен между площадками ТМК в Первоуральске и Свердловской области в целом»,— рассказали в «Ъ-Урал» в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе ПНТЗ также рассказали, что сотрудникам предлагается работа на новых участках и предприятиях ТМК в зависимости от их компетенций с сохранением социальных гарантий. Также сотрудникам предоставят возможность бесплатно приобрести новую востребованную профессию за счет компании.

В компании объяснили, что решение о приостановке никак не связано с присоединением дочерних предприятий к Трубной металлургической компании (ТМК) в рамках перехода компании на единую акцию, а отражает динамику спроса на трубную продукцию.

Мария Игнатова