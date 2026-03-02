Сельхозпроизводство Кабардино-Балкарии выросло на 4,6%

В Кабардино-Балкарии в январе 2026 года общий объем произведенной продукции сельского хозяйства достиг 2,3 млрд руб. в сопоставимых ценах, что на 4,6% больше, чем в январе прошлого года, сообщает пресс-служба главы администрации КБР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Региональная статистика учитывает результаты сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств, которые обеспечивают основную часть выпуска аграрной продукции в республике. По предварительным данным, в 2025 году суммарный объем сельхозпроизводства всех категорий хозяйств в Кабардино-Балкарии составил 126,7 млрд руб., прибавив 3,7% к показателю 2024 года, при этом на сельхозорганизации пришлось 42,2 млрд руб. с ростом на 5,6%.

Животноводство остается ключевым драйвером роста. В январе 2026 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, по данным региональных органов статистики, увеличилось на 6,3% и достигло 7,9 тыс. т. На фоне прошлогоднего тренда, когда выпуск мяса за первое полугодие 2025 года уже рос на 9,5%, новые цифры подтверждают укрепление мясного сегмента и в крупнотоварном, и в подсобном секторе. Надои молока в январе выросли на 0,8%, до 29,3 тыс. т, что сопоставимо с динамикой 2025 года, когда производство молока в целом оставалось стабильным, но крупные предприятия наращивали объемы за счет модернизации ферм и улучшения кормовой базы. Производство яиц в январе увеличилось на 27,7%, до 16,9 млн штук, причем в сегменте сельхозорганизаций в отдельности в начале года сообщалось о росте более чем в два раза и выпуске 7,1 млн штук за месяц, что указывает на заметную концентрацию этого вида бизнеса у крупных производителей.

Январская динамика 2026 года укладывается в траекторию, сложившуюся в 2024–2025 годах. За первое полугодие 2025 года объем сельхозпроизводства Кабардино-Балкарии в действующих ценах достигал 18,8 млрд руб., что также на 4,6% превышало уровень предыдущего года. Тогда власти уже фиксировали рост выпуска мяса и яиц, увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец, коз и птицы, а также подчеркивали вклад нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в модернизацию отрасли. На этом фоне январь 2026 года стал для аграриев республики не столько статистическим сюрпризом, сколько продолжением плавного подъема, который поддерживают и крупные агрохолдинги, и фермеры, и частные подворья.

Станислав Маслаков