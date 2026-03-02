Глава района под Орлом получил условный срок за махинации с госконтрактом

Дмитровский районный суд Орловской области вынес приговор главе района Сергею Козину и его первому заместителю Сергею Котову, признав их виновными в превышении полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, им соответственно назначены условные сроки лишения свободы в 3 года и 6 месяцев и 3 года. Также осужденным запрещено занимать должности в органах власти на сроки в 2 года и 6 месяцев и 2 года.

Сергей Козин

Фото: Фото со страницы Сергея Козина во «Вконтакте»

Уголовное дело в отношении чиновников расследовалось региональным управлением Следственного комитета. В его основу легли обстоятельства исполнения госконтракта на благоустройство бульвара на улице Социалистической и площади перед храмом Дмитрия Солунского в городе Дмитровск. В 2023 году договор на исполнение работ был заключен с ООО «Кварта-л», субподрядной организацией выступило ООО «Стройлогистика». В суде установлено, что на объект благоустройства поставили детское игровое оборудование и спортивные комплексы, имеющие худшие качественные характеристики, чем предусмотренные в контракте. Чиновники при этом приняли работы и подписали соответствующие документы, в которые внесли недостоверные сведения о фактически использованных материалах и завышенных ценах. Ущерб бюджету следствие оценило в 4,7 млн руб.

В прокуратуре отметили, что после поступления приговора будет рассмотрен вопрос об обжаловании решения районного суда в апелляционном порядке.

Уголовное дело чиновников рассматривалось почти год. Также сейчас в суде рассматривается дело в отношении исполнителей контракта — курских строителей Антона Тяпочкина и Сергея Рабенкова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Прошлым летом Козина отстранили от должности главы района.

Сергей Толмачев