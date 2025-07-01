Находящийся под следствием глава орловского муниципалитета отстранен от должности

Дмитровский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство региональной прокуратуры о временном отстранении от должности главы администрации Дмитровского района Сергея Козина. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Дмитровского района Орловской области Сергей Козин

Фото: со страницы Сергея Козина во «Вконтакте» Глава администрации Дмитровского района Орловской области Сергей Козин

Фото: со страницы Сергея Козина во «Вконтакте»

Суд согласился с доводами прокуратуры, указав на необходимость временного отстранения чиновника от должности на время судебного разбирательства.

Кто сейчас занимает должность господина Козина, неизвестно. Заместители главы администрации по координации производственно-коммерческой деятельности и по социальной работе не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Сергей Козин обвиняется в превышении должностных полномочий с отягчающими обстоятельствами (п.п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, лишение свободы на срок до десяти лет). По версии следствия, он, действуя по предварительному сговору с первым заместителем главы администрации Сергеем Котовым, утвердил документы о приемке благоустройства общественных пространств в Дмитровске, несмотря на несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации.

Как утверждают следственные органы, в актах приемки содержались заведомо недостоверные сведения о фактически использованных материалах и их стоимости. Ущерб бюджету муниципального образования оценивается в 4,7 млн руб.

Анна Швечикова