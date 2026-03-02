Политолога-иноагента Шульман заочно приговорили к одному году колонии

Мещанский районный суд Москвы признал виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента бывшего члена президентского Совета по правам человека, политолога Екатерину Шульман (признана в России иноагентом). Ее заочно приговорили к одному году колонии общего режима. Ученому также запретили администрировать сайты на три года, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Екатерина Шульман (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд установил, что политолог дважды за год получала штрафы за невыполнение обязательств иноагента. После этого она продолжила публиковать материалы в интернете без соответствующей маркировки. Госпожа Шульман (иноагент) объявлена в розыск и заочно арестована.

Екатерину Шульман признали иноагентом в апреле 2022 года. С 2023 года она живет в Германии. В России политолога также обвиняют в подготовке захвата власти в РФ и создании террористического сообщества по делу «Антивоенного комитета России» (АКР; организация признана в России нежелательной, террористической и запрещена).

Подробности — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

Никита Черненко