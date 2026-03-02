В Ставрополе начался демонтаж световых конструкций на фонтанах
В Ставрополе приступили к разборке «зимних» фонтанов: световые конструкции уже демонтированы в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и на проспекте Юности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Следующими на очереди станут фонтаны на Крепостной горе и Александровской площади. Специалисты городского отдела ЖКХ проведут проверку оборудования, очистят чаши от мусора, нанесут гидроизоляцию, после чего будет дан старт новому сезону фонтанов. Традиционно он начинается в конце апреля-начале мая.