В Ставрополе начался демонтаж световых конструкций на фонтанах

В Ставрополе приступили к разборке «зимних» фонтанов: световые конструкции уже демонтированы в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и на проспекте Юности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Следующими на очереди станут фонтаны на Крепостной горе и Александровской площади. Специалисты городского отдела ЖКХ проведут проверку оборудования, очистят чаши от мусора, нанесут гидроизоляцию, после чего будет дан старт новому сезону фонтанов. Традиционно он начинается в конце апреля-начале мая.

Валерий Климов