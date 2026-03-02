Бизнесмена Умара Джабраилова похоронят 3 марта в Чечне

Бизнесмена, бывшего члена Совета федерации от Чечни Умара Джабраилова похоронят 3 марта в селе Новые Атаги в республике. Об этом сообщили ТАСС его родственники. Сегодня господин Джабраилов покончил с собой в ЖК в центре Москвы.

«Завтра тело доставят. Он будет похоронен в Новых Атагах»,— уточнил собеседник агентства. Место прощания с Умаром Джабраиловым пока неизвестно.

В ночь на 2 марта Умар Джабраилов был обнаружен с огнестрельным ранением головы в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с погибшим лежал пистолет марки Luger. Сотрудники СКР начали доследственную проверку. Инцидент могут квалифицировать как доведение до самоубийства, рассказал источник «Ъ».

Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном. В 1997 году он стал топ-менеджером ГК «Плаза». С 2004 по 2009 год Умар Джабраилов занимал пост сенатора от Чечни, а в 2009 году занял должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015 году бизнесмен возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Господин Джабраилов пытался совершить суицид в 2020 году, но тогда трагедию удалось предотвратить.

Подробности — в материале «Ъ» «Суицид в апартаментах».