Сергей Шишкарев уведомил «Росатом» о намерении акцептовать оферту о выкупе 49% в УК «Дело»

Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев (владеет 51%) направил в «Росатом» уведомление о намерении совершить акцепт его оферты о продаже 49% в УК «Дело». Эту информацию “Ъ” подтвердил представитель господина Шишкарева, добавив, что в соответствии с процедурой документы отправлены в госкорпорацию. “Ъ” направил запрос в «Росатом». С момента подачи уведомления пошел отсчет 120 дней, отведенных на согласование ФАС и закрытие сделки. Ходатайство в ФАС Сергей Шишкарев подал 5 февраля (см. “Ъ” от 6 февраля).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

По данным “Ъ”, «Росатом» просит за свои 49% 74 млрд руб. Такую сумму ГК «Дело» наметила как целевую EBITDA в 2026 году на совещании с менеджментом 23 февраля. Представитель Сергея Шишкарева ранее говорил, что есть пул инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки.

При этом стороны пока не урегулировали ряд управленческих вопросов. В частности, Сергей Шишкарев настаивает на безотлагательной смене ряда менеджеров, в том числе назначенного ТМХ гендиректора Алексея Лебедева, «Росатом» же не намерен менять менеджмент до закрытия сделки (см. “Ъ” от 27 февраля).

Пресс-служба «Росатома» прокомментировала «Ъ» информацию об уведомлении господина Шишкарева: «Мы подтверждаем получение уведомления от Сергея Шишкарева на одну из оферт "Росатома", а именно — о выкупе 49% доли УК "Дело". В соответствии действующим корпоративным соглашением, в течение 120 дней после уведомления он должен получить необходимые согласования регуляторов и полностью рассчитаться с "Росатомом" за выкупаемую долю».

Наталья Скорлыгина