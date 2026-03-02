Минобороны Катара сообщило об ударе БПЛА Ирана по энергетическим объектам страны

Иранские беспилотники нанесли удар по энергетическим объектам в Катаре. Об этом сообщили в министерстве обороны страны в соцсети X.

По данным ведомства, один из беспилотников ударил по резервуару с водой, который используется электростанцией города Месаид. Другой БПЛА поразил энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан. В Минобороны отметили, что объект принадлежит нефтегазовой компании Qatar Energy. О жертвах при атаке не сообщается.

Все повреждения и убытки будут оценены соответствующими органами, официальное заявление будет опубликовано позже, уточнили в Минобороны. В ведомстве также призвали жителей Катара и туристов сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям органов безопасности.

Сегодня Reuters сообщил, что саудовская компания Saudi Aramco остановила работу нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре из-за удара по нему иранского беспилотника.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.