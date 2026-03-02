ЦАХАЛ сообщил о гибели главы штаба разведки «Хезболлы» при ударе по Ливану

Глава штаба разведки «Хезболлы» Хусейн Маклед убит при ударе армии обороны Израиля по Ливану. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Накануне израильская армия призвала жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из–за предстоящих атак по объектам «Хезболлы». Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявил о начале операции против ливанского движения. При ударах по разным районам Ливана погиб 31 человек, еще 149 — получили ранения.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В результате атаки погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы в Персидском заливе.

Подробнее о развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».