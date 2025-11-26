В облправительстве заявили о возбуждении дела против сотрудников ОЭЗ «Липецк»

Правительство Липецкой области опубликовало в своем Telegram-канале заявление о возбуждении уголовного дела в отношении «ряда сотрудников» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» и «ее дочерней компании». Каких либо подробностей о деле или его фигурантах власти не приводят, официальных комментариев от правоохранительных органов к этому моменту не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Облправительству «известно о возбуждении правоохранительными органами уголовного дела», сказано в заявлении, «согласно имеющейся информации, ОЭЗ по делу проходит в статусе потерпевшей стороны».

В облправительстве заявили, что «в текущий момент» не получали «каких-либо обращений, процессуальных документов или запросов от правоохранительных органов», а «оценка обстоятельств дела и квалификация действий его участников относятся к исключительной компетенции следственных органов и суда».

Местные власти добавили, что особая экономзона, а также предприятия, расположенные на ее территории, «продолжают работу в штатном режиме»: «Обязательства перед резидентами и инвесторами исполняются в полном объеме, нарушений в работе и во взаимоотношениях не зафиксировано».

Сергей Калашников