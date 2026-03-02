Воронежский «Газ Ресурс» отремонтирует автодорогу в Лебедяни за 118 млн

Администрация Лебедянского округа Липецкой области определила подрядчика реконструкции автодороги длиной 962,6 м на Елецкой улице в райцентре. Контракт заключен с воронежским ООО «Газ Ресурс» Сергея Соколинского. Фирма согласилась выполнить работу за 118,4 млн руб. при максимальной цене контракта 122,1 млн. Информация появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Газ Ресурс» зарегистрировали в Воронеже в марте 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей. Единственным учредителем с сентября 2020-го выступает Сергей Соколинский. Гендиректором предприятия является Виктор Соколов. В 2024 году выручка фирмы составила 4,37 млрд рублей, что более чем вдвое превышает показатель 2023-го. Чистая прибыль выросла на 21% и достигла 13,5 млн рублей. За все время существования ООО «Газ Ресурс» получило 343 госконтракта на общую сумму 15 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются «Курскавтодор» (8 млрд), «Тамбовавтодор» (3,23 млрд) и «Липецкавтодор» (2,61 млрд).

На участие в аукционе, по сведениям из ГИС «Торги», поступила только одна заявка. Как сообщал «Ъ-Черноземье», определение подрядчика было временно приостановлено по жалобе ООО «Инфинити групп» братьев Егиазарян. Фирма пожаловалась на работу электронной торговой площадки (ЭТП). По информации компании, она подала предложение со снижением цены на 2%, затем спустя несколько дней отозвала его и попыталась подать новое — со снижением на 5%. Сделано это якобы было за пару минут до истечения срока, но ЭТП не позволила заявиться на торги повторно, выдав «ошибку при подписи».

Фирма посчитала, что причиной могла послужить «задержка в отмене первоначальной заявки и последующая блокировка». ФАС признала ее жалобу необоснованной. Представитель оператора ЭТП представил сведения, согласно которым ООО «Инфинити групп» не пыталось подать заявку, а также сообщил, что в указанный период программно-аппаратный комплекс ЭТП работал в штатном режиме — без сбоев.

Подрядчику предстоит выполнить работы с 15 мая по 25 августа этого года. Необходимо провести разборку и демонтаж покрытия, земляные работы, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий, а также монтаж бортовых камней. Также необходимо построить тротуары, установить пешеходные и дорожные ограждения, организовать площадки под сбор ТКО с ограждениями и контейнерами, заменить светильники, посадить деревья, озеленить территорию, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки.

Денис Данилов