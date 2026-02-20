Торги по ремонту дороги в липецкой Лебедяни остановили из-за жалобы

Определение подрядчика реконструкции 962,6 м автодороги на Елецкой улице в городе Лебедянь Липецкой области приостановлено по жалобе ООО «Инфинити групп» братьев Егиазарян. Информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта на проведение работ составляет 122,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Инфинити групп» пожаловалось на работу электронной торговой площадки. По информации компании, она подала предложение со снижением цены на 2%, затем спустя несколько дней отозвала его и попыталась подать новое — со снижением на 5%. Сделано это якобы было за пару минут до истечения срока подачи, но площадка не позволила заявиться на торги повторно, выдав «ошибку при подписи». Фирма полагает, что причиной могла послужить «задержка электронной площадки в отмене первоначальной заявки и последующая блокировка». Рассмотрение жалобы назначено на 24 февраля.

По данным Rusprofile, ООО «Инфинити групп» зарегистрировано в Липецке в феврале 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 135,1 млн руб. Директором организации выступает Алина Колышева. Акопу Егиазаряну принадлежит 52% компании, по 24% — Егиазару и Араику Егиазарянам. По итогам 2024 года выручка организации составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 12 млн руб. Всего за время существования фирма заключила 81 госконтракт на 5,1 млрд руб. В июле 2024-го «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Липецкой области не удовлетворил иск «Липецкавтодора» и признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы об отказе включать ООО «Инфинити групп» в реестр недобросовестных поставщиков.

По условиям контракта будущий подрядчик должен выполнить работы с 15 мая по 25 августа этого года. За это время следует провести разборку и демонтаж покрытия, земляные работы, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий, а также монтаж бортовых камней. Также необходимо построить тротуары, установить пешеходные и дорожные ограждения, организовать площадки под сбор ТКО с ограждениями и контейнерами, заменить светильники, посадить деревья, озеленить территорию, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Гарантийный срок на результаты работ составит от года до пяти лет.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в декабре ООО «Инфинити групп» достался контракт на ремонт мостового перехода через реку Становая Ряса на автодороге «Буховое — Колыбельское» с примыканием к «Липецк — Чаплыгин». При начальной цене контракта в 147,7 млн руб. фирма снизила ее до 124,8 млн.

Денис Данилов