В липецкой Лебедяни отремонтируют дорогу за 122 млн рублей

Администрация Лебедянского округа Липецкой области объявила конкурс на реконструкцию автодороги длиной 962,6 м по улице Елецкой в райцентре. Начальная цена контракта — 122,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Исполнить обязательства контракта предстоит с 15 мая по 25 августа. За это время подрядчик должен выполнить разборку и демонтаж существующих покрытий, земляные работы, устройство дорожной одежды, пересечений и примыканий, монтаж бортовых камней, построить тротуары, установить пешеходные и дорожные ограждения, организовать площадки под сбор ТКО с ограждениями и контейнерами, заменить светильники, посадить деревья и озеленить территорию, а также нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Гарантийный срок составляет от одного года до пяти лет.

Заявки на конкурс принимаются до 9 февраля, подрядчика выберут 12-го.

В начале января стало известно, что в Лебедянском округе заключили контракт на ремонт дороги за 300,4 млн руб. с местным ООО «Технологии строительства».

Кабира Гасанова