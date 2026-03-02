Аэропорт на Кипре эвакуировали из-за опасности БПЛА

В аэропорту Пафос на Кипре эвакуировали персонал и пассажиров после того, как на радарах обнаружили подозрительный объект. Об этом сообщило кипрское издание Philenews. МВД Кипра ввело на час режим ЧС в авиагавани и городе Акротири.

По информации издания, органы безопасности получили сообщение об угрозе попадания беспилотника в аэропорт и на британскую авиабазу в Акротири. Персонал и сотни пассажиров покинули здание авиагавани и ждали дальнейших указаний властей на входе в аэропорт. Позднее власти авиагавани призвали сотрудников вернуться на рабочие места. Полеты возобновляются в соответствии с первоначальным расписанием.

«Жителям населенных пунктов Тими, Мандрия и Анарита настоятельно рекомендуется, из соображений предосторожности, по возможности оставаться в безопасных помещениях»,— уточнило кипрское МВД в соцсети X.

Сегодня утром беспилотник атаковал британскую базу ВВС в Акротири. По словам пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, БПЛА нанес базе значительный ущерб. Власти Британии, Германии и Франции пригрозили применением военной силы, если Иран не прекратит атаки на их ближневосточных союзников. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил США разрешение на использование британских военных баз на Ближнем Востоке.