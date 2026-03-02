СКР повторно отказался возбуждать дело о смерти баскетболиста Тиммы

Следственный комитет России (СКР) отказал в возбуждении уголовного дела после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила ТАСС Татьяна Стукалова — адвокат бывшей супруги спортсмена Анны Седоковой.

Татьяна Стукалова отметила, что была проведена доследственная проверка, поскольку смерть баскетболиста не была естественной. Адвокат добавила, что в Латвии также не возбуждали дело, а Анна Седокова не получала уведомлений или повесток от иностранных правоохранительных органов.

О смерти Яниса Тиммы стало известно в декабре 2024 года. Через месяц следствие пришло к выводу, что баскетболист покончил с собой. Тогда же СКР отказался возбуждать уголовное дело о смерти спортсмена в связи с «процессуальными сроками».

Янис Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он сыграл в 68 матчах в составе сборной Латвии. С 2015 по 2021 год спортсмен выступал в российских клубах «Зенит», УНИКС и «Химки». В 2015 году баскетболиста признали лучшим игроком Единой лиги ВТБ.

Никита Черненко