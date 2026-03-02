Долги населения СКФО оказались минимальными в России

Три республики Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами по низкой закредитованности населения в России в начале 2026 года, следует из исследования РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первое место занимает Ингушетия, где средний банковский долг на одного жителя составляет 54,4 тыс. руб. Соотношение среднедушевой задолженности к годовой зарплате в республике равно 12%. За 2025 год долговая нагрузка в регионе сократилась на 3,5%.

На второй позиции — Дагестан со средним долгом 129,6 тыс. руб. на человека, что на 7,1 тыс. руб. меньше показателя предыдущего года. Соотношение задолженности к годовому заработку здесь составляет 25,3%.

Третье место досталось Чечне, где житель в среднем должен банкам 121,8 тыс. руб. — на 11,1 тыс. руб. меньше, чем в 2025 году. Отношение долга к зарплате такое же, как в Дагестане — 25,3%.

Кабардино-Балкария заняла 11-е место с подушевым долгом 209,3 тыс. руб., что составляет 38,6% от средней годовой зарплаты. За год показатель снизился на 4,8 тыс. руб.

Ставропольский край расположился на 55-й строчке рейтинга. Средняя задолженность жителя края достигает 361,5 тыс. руб. — 55% годовой зарплаты. За год долг вырос на 9,3 тыс. руб.

60-е место досталось Карачаево-Черкесии, где выплаты по кредитам составляют 56,9% зарплаты. Средний размер обязательств перед банками на одного жителя — 319,2 тыс. руб., что на 8,9 тыс. руб. меньше годового показателя.

Самой закредитованной республикой СКФО оказалась Северная Осетия (77-е место в общероссийском рейтинге). Каждый житель имеет средний банковский долг 354,8 тыс. руб. — 64,3% годовой зарплаты. За год долговая нагрузка уменьшилась на 10,3 тыс. руб.

Согласно исследованию, в 2025 году совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 3% и достигла 36 триллионов рублей. В среднем на одного экономически активного гражданина приходится долг в 473 тыс. руб. Максимальный показатель зафиксирован в Туве — 1,08 млн руб. Исследование проводилось на основе статистических данных Банка России и Росстата.

Валерий Климов