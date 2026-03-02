Генконсульству России неизвестны сроки открытия воздушного пространства ОАЭ

Сроки открытия воздушного пространства ОАЭ неизвестны, сообщило Генконсульство России в Дубае. В ведомстве уточнили, что пока специальные эвакуационные или вывозные рейсы не планируются.

До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов «нецелесообразно», отметили в диппредставительстве. Там добавили, что перевозчики начнут выполнять дополнительные рейсы для вывоза пассажиров после открытия авиасообщения.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал в том числе ближневосточные военные базы США. Страны региона закрыли воздушное пространство, авиакомпании стали массово отменять рейсы. По данным Российского союза туроператоров, в ОАЭ остаются около 150 тыс. российских туристов. Шереметьево сегодня примет первые рейсы из Абу-Даби и Маската. Турбизнес потратит до $10 млн (около 773 млн руб.) на дополнительное размещение и вывоз туристов, застрявших за границей из-за конфликта на Ближнем Востоке.

