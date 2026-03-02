В Шереметьево 2 марта примут первые рейсы из Абу-Даби и Маската

В Шереметьево 2 марта должны прибыть рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) и Маската (Оман). Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Сегодня на табло аэропорта Абу-Даби впервые с субботы появились данные о регистрации на несколько рейсов авиакомпании Etihad Airways, в том числе направляющихся в Москву. В справочной службе аэропорта Шереметьево подтвердили «РИА Новости», что ожидают прибытия этого рейса из Абу-Даби, а также рейса WY183 из Маската, который выполняет Oman Air. Представители Шереметьево при этом отметили, что точную информацию можно будет получить только после вылета самолетов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал в том числе ближневосточные военные базы США. Страны региона закрыли воздушное пространство, авиакомпании начали массово отменять рейсы. По оценкам Российского союза туроператоров, сейчас в ОАЭ находятся около 150 тыс. российских туристов. В Саудовской Аравии остаются около 1 тыс. организованных туристов из России, в Омане — порядка 800–900 россиян.