Политтехнологу Михаилу Халуге переквалифицировали обвинение и выпустили из СИЗО

Меру пресечения политтехнологу Михаилу Халуге изменили с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, ранее следствие переквалифицировало ему обвинение с посредничества в коммерческом подкупе (п. «в» ч.2 и ч.3 ст. 204.1) на мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок домашнего ареста установлен до 4 апреля 2026 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Михаила Халуги в соцсети Фото: со страницы Михаила Халуги в соцсети

Как писал «Ъ-Приволжье», обвинение связано со сбором денег с кандидатов, желавших попасть гордуму Дзержинска на выборах 2025 года. Вместе с Михаилом Халугой по уголовному делу проходит бывший исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске Мария Килина. Ее изначально обвинили в коммерческом подкупе, политтехнолога — в посредничестве в этом подкупе. В феврале Марии Килиной обвинение также переквалифицировали мошенничество, а заключение в СИЗО заменили на домашний арест.

Добавим, в январе стало известно, что по данному делу задерживали депутата гордумы от ЕР Евгения Монахова. Но ни следствие, ни он сам комментировать эту информацию не стали.

Галина Шамберина