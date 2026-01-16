Политтехнологу Михаилу Халуге продлили срок ареста до марта

Московский райсуд Нижнего Новгорода до 4 марта продлил срок содержания под стражей политтехнологу Михаилу Халуге. Таким образом, расследование его уголовного дела в нижегородском управлении СКР продлевается до девяти месяцев.

Также до 4 марта по решению суда продлен срок ареста и Марии Килиной, проходящей по одному уголовному делу с Михаилом Халугой. Бывший исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере, а политтехнолог — в посредничестве в этом подкупе.

Обвинение связано со сбором денег с кандидатов, желавших попасть в очередной созыв гордумы Дзержинска: до своего задержания и ареста в прошлом году Михаил Халуга курировал предвыборную кампанию в городе химиков. Защита не комментирует продление ареста и позицию обвиняемых по предъявленному обвинению.

Иван Сергеев