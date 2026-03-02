Новосибирская область попала в красную зону недобросовестных действий в ОСАГО

Новосибирская область по состоянию на 1 января 2026 года вошла в красную зону по уровню рисков недобросовестных действий в ОСАГО. Такие данные привел Центробанк.

Как указывается в отчетности регулятора, в регионе фиксируется увеличение скользящего коэффициента выплат на 28,3 п. п. (до 130,8%). При этом в республиках Алтай и Хакасия отмечается рост значения индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков на 8,3 п. п. и 5,5 п. п. соответственно по сравнению с данными на 1 января 2025 года. В Хакасии прирост составил 5,6 п. п., в Новосибирской области — 13,1 п. п. Кроме того, наиболее заметное увеличение количества «токсичных» убытков зафиксировано в Новосибирской области — +10,4 п. п. до 22,7%.

«В Новосибирской области ситуация остается сложной (суммарный риск вырос на 0,5 балла, до 7 баллов), значения всех показателей мониторинга существенно превышают среднероссийский уровень»,— говорится в сообщении ЦБ.

Средний рост страховой выплаты на 1 января 2026 года в области вырос со 142,6 тыс. руб. до 165,8 тыс. руб. (+16,3% год к году). Это на 50% выше среднего показателя по России. В то же время частота страховых случаев увеличилась на 0,5 п. п., до 6,6% (на 41% выше среднего значения по России).

Александра Стрелкова