Орбан заявил об исправности «Дружбы» после просмотра снимков со спутника

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для запуска транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» нет технических препятствий.

«На основании спутниковых снимков и имеющейся у нас оперативной информации ясно, что трубопровод "Дружба" находится в рабочем состоянии. Мы также установили, что удар не затронул трубопровод напрямую, — заявил господин Орбан (цитата по «РИА Новости»). — Следовательно, нет никаких технических препятствий для перезапуска трубопровода. Мы предоставим спутниковые снимки для всеобщего обозрения».

Виктор Орбан призвал власти Украины перезапустить прокачку нефти и разрешить венгерским и словацким инспекторам доступ к трубопроводу для урегулирования споров.

27 февраля Виктор Орбан сообщил о решении Венгрии и Словакии создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода. В тот же день словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию.