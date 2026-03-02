Трубная металлургическая компания остановила часть производства в Первоуральске

Трубная металлургическая компания (ТМК) приостановила работу одного из производственных цехов на своем филиале в Первоуральске, ранее известном как Первоуральский новотрубный завод, сообщает издание «Сигнал Урал». Согласно данным местных жителей, остановке подвергся трубопрокатный цех №1, который в сентябре 2025 года отметил 90-летие со дня запуска производства первых горячекатаных труб в 1935 году.

Цех №1 ранее выпускал трубы диаметром от 57 до 219 мм на станах 140-1 и 220. Продукция использовалась в нефтегазовой отрасли, машиностроении, энергетике, химической промышленности, строительстве и производстве баллонов.

В пресс-службе филиала ТМК в Первоуральске изданию подтвердили факт приостановки работы цеха. Дополнительные разъяснения по причинам и последствиям остановки обещали рассказать позже.

Согласно данным Свердловскстата, индекс промышленного производства в январе 2026 года по сравнению с январем прошлого года составил 86,4%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 83,1%, в деятельности по добыче полезных ископаемых – 80,6%. В январе этого года в обрабатывающих производствах снижение индекса производства отмечено в металлургическом производстве — на 19,1%.