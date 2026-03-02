Верховный суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением

Верховный суд России признал «Антивоенный комитет России» (АКР; признан в России нежелательной организацией) террористической организацией. Суд запретил ее деятельность на территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд счел, что цели и действия указанной организации были «направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма». Иск с требованием признать организацию нежелательной в феврале подала прокуратура.

Организацию учредили в феврале 2022 года. В январе 2024-го АКР признали в России нежелательной организацией. В октябре 2025 года ФСБ возбудила дело о подготовке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества против 23 членов комитета. Среди фигурантов — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом). Ему также вменили публичные призывы к террористической деятельности.

