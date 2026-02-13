Прокуратура потребовала признать нежелательным «Антивоенный комитет России»

Верховный суд принял иск прокуратуры о признании террористической организацией и запрете деятельности «Антивоенного комитета России» (АКР; признан нежелательной организацией в РФ). Дело рассмотрят на закрытом заседании, сообщили «Ъ» в пресс-службе инстанции.

АКР учредили в феврале 2022 года, в январе 2024 года его признали нежелательной организацией. В октябре 2025 года ФСБ возбудила дело о подготовке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества против 23 членов комитета. Среди фигурантов — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом). Ему также вменили публичные призывы к террористической деятельности.

По данным спецслужбы, организация реализует шесть антироссийских проектов, а своей целью ставит «противостояние режиму президента РФ как прямой угрозе человечеству». В ФСБ отмечали, что учредители комитета финансируют украинские нацбатальоны и рекрутируют в них новобранцев для последующего использования для «захвата власти в РФ силовым путем».

Никита Черненко