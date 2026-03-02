Шри-Ланка продлила визы застрявшим из-за отмены рейсов туристам

Правительство Шри-Ланки объявило о временном бесплатном продлении виз для иностранцев, которые не могут покинуть остров из-за массовых отмен рейсов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Туристы, чьи рейсы были отменены из-за боевых действий на Ближнем Востоке, могут оставаться в стране еще 14 дней без каких-либо штрафов и санкций. Продление будет автоматическим. Власти острова заявили, что мера призвана снизить финансовую нагрузку на путешественников. Власти рекомендовали туристам оставаться на связи со своими авиакомпаниями и диппредставительствами, чтобы оперативно узнавать об альтернативных вариантах вылета.

В АТОР напомнили, что ближневосточные авиаперевозчики отменили более 115 рейсов на Шри-Ланку. Представители Ассоциации туроператоров также опровергли сообщения о топливном кризисе на острове.

Сегодня власти Индонезии также разрешили продлить пребывание в стране на месяц туристам, которые не смогли покинуть ее из-за отмены рейсов. Для этого нужно оформить разрешение в аэропорту Нгурах-Рай или в иммиграционном офисе. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что туроператоры России теряют не менее $1,5 млн ежедневно из-за вынужденного продления размещения туристов в странах Ближнего Востока.