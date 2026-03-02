Застрявшим на Бали из-за отмены рейсов туристам разрешили задержаться на 30 дней

Туристы, которые не покинули Бали из-за отмены рейсов в страны Ближнего Востока, смогут находиться на территории Индонезии еще на месяц. Об этом «РИА Новости» сообщили в иммиграционной службе аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johannes Christo / Reuters Фото: Johannes Christo / Reuters

По данным ведомства, туристы, чьи рейсы были отменены, могут получить разрешение на пребывание в стране по вынужденным обстоятельствам на срок до 30 дней с возможностью продления. Разрешение можно оформить в международном аэропорту Нгурах-Рай или в иммиграционном офисе.

В иммиграционной службе подчеркнули, что штрафы за превышение срока пребывания в стране взиматься не будут, если иностранные граждане официально подтвердят отмену или перенос своего рейса. Туристы, прошедшие выездной иммиграционный контроль, но вынужденные вернуться в Индонезию, смогут оформить необходимые документы согласно правилам страны.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетный удар по Ирану. В результате атаки погибли высшие должностные лица страны, в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».