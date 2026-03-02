Турция опровергла информацию об ударе по американской базе в стране

Информация об атаке на «американскую авиабазу в Турции» является ложной, заявили в центре по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента. Там пояснили, что в стране нет военных баз, принадлежащих какому-либо другому государству.

«Воздушное пространство, суша и морское пространство Турецкой Республики, а также ее военные объекты находятся полностью под ее суверенитетом и контролем. Нападений на нашу страну не было»,— прокомментировали в ведомстве (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целями названы, в том числе, смена власти в Иране, остановка ядерной программы, уничтожение ВПК и флота. Турция сегодня закрыла для путешественников три пограничных перехода с Ираном.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».