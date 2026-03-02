Турция закрыла для путешественников три пограничных перехода с Ираном

Ограничения на пересечение границы между Турцией и Ираном введены на фоне эскалации обстановки в регионе. На трех КПП на границе с Ираном приостановлены переходы путешественников, совершающих однодневные поездки, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

КПП находятся в провинциях Агры, Ван и Хаккяри. При этом фуры с грузами продолжают движение через эти погранпереходы. Господин Болат уточнил, что Иран разрешает своим гражданам въехать в страну через Турцию, а Турция разрешает своим гражданам и гражданам третьих стран въезд из Ирана, приводит его слова «РИА Новости».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целями названы смена власти в Иране, остановка его ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. Турция, Великобритания, Франция и Германия говорили, что не участвуют в военной операции против Ирана, но остаются «в тесном контакте с международными партнерами», включая Штаты и Израиль.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».