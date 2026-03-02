Двух красноярцев задержали за продажу оружия криминальным структурам

В Красноярском крае УФСБ задержало двух жителей города Бородино по подозрению в переделке охолощенного оружия в боевые аналоги. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт оружия), сообщает пресс-служба органов госбезопасности.

По версии правоохранителей, фигуранты дела организовали мастерскую по переделке охолощенного оружия в боевые аналоги, которые продавали представителям криминальных структур. Один из преступников был задержан силовиками при продаже трех автоматов Калашникова за 200 тыс. руб. каждый. Вскоре был пойман его подельник.

В ходе обысков силовики изъяли у задержанных мобильные устройства, деньги, 12 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы различного калибра, порох, а также инструменты для переделки оружия.

Александра Стрелкова