В Красном Полумесяце заявили о гибели 555 человек в Иране

В результате атак США и Израиля в Иране погибли 555 человек. Об этом заявили представители иранского общества Красного Полумесяца, сообщает иранское агентство Fars. Как отметили представители гуманитарной организации, атаке подвергся 131 иранский город. По всей стране мобилизовано более 100 тыс. спасателей.

На постоянной основе продолжаются операции по извлечению пострадавших и погибших из-под завалов, их транспортировке и оказанию медицинской помощи, сообщили в Красном Полумесяце.

28 февраля пресс-секретарь Красного Полумесяца рассказал, что в общей сложности в результате атаки США и Израиля по иранской территории 201 человек погиб и 747 пострадали. Среди них — ученицы и сотрудники школы для девочек в иранском городе Минаб. 1 марта городские власти заявили, что количество погибших в результате атаки по школе возросло до 165 человек, а пострадавших — до 96 человек.

Как передает израильское издание The Jerusalem Post, в результате атак Ирана в общей сложности погибли девять граждан Израиля и 121 человек получил ранения. Вчера израильский 12-й телеканал сообщал, что в городе Бейт-Шемеш в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом погибли не менее шести человек.