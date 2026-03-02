Индекс Мосбиржи вырос до показателей середины сентября 2025 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) растет на 1,34%, до 2836,77 пункта. С утра индекс поднимался до 2844,66 пункта, что стало максимумом с 12 сентября 2025 года. Индекс РТС растет на 1,39%, до 1157 пунктов. Среди компаний растут акции «Роснефти», «Татнефти», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Сургутнефтегаза», «Южуралзолото», «Полюса», «Газпрома».

Индекс поднимается на фоне роста цен на нефть. Сегодня стоимость нефти Brent превысила $81 впервые за восемь месяцев. Рост ее стоимости связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке: 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Из-за этого была фактически приостановлена торговля через Ормузский пролив.

