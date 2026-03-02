В аэропорту Минвод отменили четыре рейса в Дубай

Четыре рейса в Дубай отменены в аэропорту Минеральных Вод, следует из информации онлайн-табло.

Из авиагавани отменили два рейса на вылет, и два рейса на прилет авиакомпаний «Азимут» и Flydubai.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран атаковал военные базы в регионе. В частности, обстрелу подверглись Абу-Даби, Дубай и Рас-эль-Хайм. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в ОАЭ сейчас находятся около 50 тыс. туристов.

Наталья Шинкарева