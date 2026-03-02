К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о Хаменеи

Жители Москвы выражают соболезнования народу Ирана после гибели верховного лидера республики Али Хаменеи, передает ТАСС. В знак траура к посольству Ирана в столице несут цветы. На здании диппредставительства сейчас приспущен флаг.

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также погибли главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».