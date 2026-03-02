В аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на рейс в Москву

Впервые с 1 марта в аэропорту Абу-Даби открыли регистрацию на несколько вылетающих рейсов, в том числе в Москву. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным РЕН ТВ, на онлайн-табло аэропорта появились данные о регистрации на рейсы компании Etihad, в том числе в Амстердам (13:00 мск), Лондон (13:10), Париж (13:20) и Москву (13:30). Первый с начала суток самолет вылетел из Абу-Даби в Гонконг.

Вылетов из аэропортов Дубая пока нет. Сегодня Emirates и Fly Dubai продлили приостановку рейсов до 15:00 3 марта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в Абу-Даби, Дубае и Рас-эль-Хайме. По данным АТОР, в ОАЭ находятся почти 50 тыс. российских туристов.

Подробности — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».