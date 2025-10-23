Продажи молочной продукции в РФ за год снизились на 2,8%

Розничные продажи молочных товаров в натуральном выражении за сентябрь 2024 года — август 2025 года сократились на 2,8% к предыдущим 12 месяцам, следует из данных аналитической компании «Нильсен». Как сообщили в компании, падение ускорилось: еще в мае аналогичное снижение составляло 1,2%. При этом практически по всем категориям наблюдается заметный рост продаж в денежном выражении — от 6,7% до 24,6% в зависимости от товара.

Наибольшее сокращение спроса зафиксировано в категориях масла и маргарина (-11,2%) и ультрапастеризованного молока (-11,1%). Аналитики связывают это с значительным подорожанием: по данным Росстата, за семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%, молоко — на 22%.

В «Логике молока» (ранее H&N и Danone; бренды «Актибио», «Простоквашино») отмечают, что снижение потребления наблюдается с четвертого квартала 2024 года и связано с инфляцией. При этом в компании не ожидают дальнейшего существенного падения спроса.

Согласно подсчетам «Нильсена», отдельные категории показали рост: продажи гранулированного творога выросли на 11,2%, густых йогуртов — на 6,6%. В «Логике молока» считают, что это обусловлено популярностью здоровых продуктов с повышенным содержанием белка.

