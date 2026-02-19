«Логика молока» нарастила выручку почти на 14% в 2025 году

Выручка компании «Логика молока» (прежде Health & Nutrition), объединяющей бывшие производственные площадки Danone в России, выросла в 2025 году на 13,6%. Показатель достиг 161,1 млрд руб., сообщили «Ъ» в компании. Доля «Логики» на рынке готовой молочной продукции составила в прошлом году 15,1%.

В отчете о результатах деятельности за год отмечается, что помимо налаженного экспорта продукции в страны СНГ, Монголию и Китай, компания запустила поставки в ОАЭ. Общий объем экспорта вырос на 14,2% и достиг 3,5 млрд руб. Также компания запустила более 60 продуктовых новинок.

Представители «Логики молока» отметили рост спроса на греческий йогурт (на 12%), мягкий, прессованный и рассыпчатый творог (на 23,4%, 14,3% и 25%). В компании связали это с трендом на здоровый образ жизни и контроль питания как в России, так и за рубежом.

В конце прошлого года «Ъ» писал, что розничные продажи молочной продукции с сентября 2024 года по август 2025 года сократились на 2,8%. Больше всего сократился спрос на масло, маргарин и ультрапастеризованное молоко — примерно на 11%. Аналитики связывали это со значительным подорожанием сливочного масла (на 34%) и молока (на 22%). Представители «Логики молока» тогда отметили, что снижение с четвертого квартала 2024-го связано с инфляцией. Дальнейшее существенное падение спроса не прогнозировалось.