Барнаульским коммунистам не согласовали митинг «против политических репрессий»

Мэрия Барнаула отказала городской организации КПРФ в проведении митинга на площади Свободы 9 марта. Ответ комитета общественных связей и безопасности городской администрации на имя и. о. первого секретаря горкома Компартии Артему Манакову опубликован в Telegram-канале регионального отделения КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В заявке на проведение акции ее целью было названо «формирование общественного мнения, а также его публичное выражение по вопросам: против политических репрессий, против блокировки популярных интернет-ресурсов, за гражданский диалог, за честную политическую борьбу, за свободу слова и информации в Российской Федерации».

«Использованная Вами в уведомлении формулировка “против политических репрессий” предполагает наличие в Российской Федерации такого явления, что не соответствует действительности»,— утверждается в ответе. Кроме того, по мнению муниципальных властей, выражение «против блокировки популярных интернет-ресурсов» «расходится с реальностью».

Мэрия предложила инициаторам митинга привести цели мероприятия в соответствие с законодательством.

Валерий Лавский