Цветочное настроение

По оценкам экспертов, замедление экономики и снижение покупательной способности вынуждают россиян урезать необязательные траты: походы в кино, рестораны, приобретение предметов роскоши и так далее. Однако на цветах тем не менее потребители пока экономить не готовы. В этих условиях рынок срезанных цветов не только не сокращается, но даже немного растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В преддверии очередного «праздника весны» опрошенные «Ъ-Review» эксперты сошлись во мнении, что россияне, как и прежде, не откажутся от покупки традиционного букета, а рост стоимости цветов не превысит обычных для этого времени года значений. «В преддверии 8 Марта мы ожидаем традиционного всплеска спроса на цветы. Так, в 2025 году в начале марта продажи и предзаказы букетов выросли на 30% по сравнению с началом февраля»,— сообщили в пресс-службе «Авито».

«В 2025 году рост стоимости букета на 8 Марта год к году составил 8% при его средней цене 4,5 тыс. руб. Похожую динамику мы ожидаем и в этом году»,— отметил менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников.

Спрос на цветы остается стабильным, отмечают участники рынка. «По данным наших внутренних исследований, потребители предпочтут изменить состав букета и выберут более бюджетные варианты цветов, но не перестанут их дарить»,— говорит господин Венников.

Основной тренд сегодня — рационализация покупок. «Например, клиенты более тщательно подходят к выбору продавцов, а также стараются оптимизировать состав букетов. Поэтому в текущем году большей популярностью пользуются простые форматы — монобукеты, которые состоят из одного вида цветов, или цветы пачками»,— пояснил эксперт.

Категорию цветов пачками, в которую попадают свежесрезанные стебли без обработки от локальных поставщиков, в Flowwow считают перспективной. «У этих растений более низкий средний чек, поэтому они пользуются популярностью среди корпоративных клиентов и среди тех, кто приобретает цветы для украшения интерьера»,— объясняет господин Венников.

Не роскошь, а необходимость

«За последние годы рынок срезанных цветов увеличивался на 3–5% ежегодно, и каких-то весомых факторов для изменения этой динамики не наблюдается»,— говорит в беседе с «Ъ-Review» руководитель направления по оказанию услуг в области трансформации бизнеса для компаний агропромышленного комплекса группы компаний Б1 Андрей Буханцов. В свою очередь, аналитики «СКБ Контур» подсчитали, что в целом за последние три года отрасль выросла на 11%.

«В целом продажи срезанных цветов в 2025 году остались на уровне 2024 года. Это говорит о том, что цветы сохраняют статус устойчивой категории потребления — их продолжают покупать как для праздничных дат, так и по повседневным поводам»,— рассказали «Ъ-Review» в пресс-службе «Авито».

Росту рынка не мешает даже подорожание букетов и отдельных цветов.

Так, по словам Александра Венникова, средний чек клиентов Flowwow в 2025 году увеличился на 9%, до 3,86 тыс. руб. за букет.

По итогам текущего года собеседник «Ъ-Review» ожидает роста цен еще на 15–20%.

Другие участники рынка также говорят об увеличении стоимости их продукции на 8–9% по итогам 2025 года. При этом на отдельные позиции цена даже упала. Так, в пресс-службе «Авито» рассказали, что, по их данным, хризантемы в 2025 году подешевели на 6%.

Заграница нам поможет

Эксперты не исключают, что цены на цветы могут даже снизиться на фоне потенциального роста импорта из Африки. «Для африканских производителей становится все сложнее поставлять цветы в Европу, а с учетом налаживания взаимодействия между Россией и Африкой мы можем стать для них перспективным рынком»,— считает Андрей Буханцов.

Отечественная отрасль срезанных цветов по-прежнему остается зависимой от импорта. До 80% срезанных цветов на российском рынке — импортные, уточняет исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.

Если в прежние времена основным поставщиком цветов были Нидерланды, то теперь они уступили пальму первенства Кении и Эквадору. По данным Б1, на эти страны в 2025 году приходилось около 50% импорта срезанных цветов в Россию.

При этом владельцами многих тепличных хозяйств в Кении и Эквадоре являются все те же нидерландские цветочные компании, которые перенесли туда свои производства ради снижения себестоимости.

Игроки рынка отмечают, что местные климатические условия действительно позволяют экспортерам из этих стран предлагать свою продукцию по низким ценам. Это, с одной стороны, сдерживает рост стоимости цветов для россиян, но с другой — создает серьезную конкуренцию отечественным предприятиям, у которых себестоимость выращивания продукции в разы выше.

«Самые доступные цветы на нашей площадке — из Кении, в то время как российские прочно заняли нишу среднего ценового сегмента. Самыми дорогими по-прежнему остаются цветы из Нидерландов»,— подтверждает руководитель категории «Для праздника» Wildberries & Russ Екатерина Войталюк.

Что касается голландских цветов, то в октябре 2025 года в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза был введен запрет на поставки в Россию роз, рододендронов, азалий и других живых растений. Несмотря на то что Нидерланды все еще остаются крупным импортером цветов в Россию, аналитики отмечают, что эмбарго не приведет к дефициту на отечественном рынке и повышению цен. Во-первых, санкции касаются только живых, а не срезанных цветов. Во-вторых, попавшая под запрет роза — самый популярный среди россиян цветок (на нее приходится более половины спроса), поэтому в стране существует целый ряд крупных предприятий, сконцентрированных именно на выращивании роз.

При этом отечественные цветоводы постепенно наращивают объемы производства и увеличивают свою долю на рынке.

В ближайшей перспективе доля отечественной продукции вырастет до 35%, прогнозирует господин Венников.

По его словам, это будет обусловлено запуском новых теплиц и расширением существующих хозяйств. «При этом импорт сохранится в редких сортах в премиальном сегменте, а также для закрытия спроса в праздничные периоды»,— добавляет он.

Согласно исследованию Россельхозбанка (РСХБ), суммарная площадь комплексов, выращивающих цветы под срез в России, за последние три года выросла в 1,6 раза, до 320 га. Всего же в стране введено в эксплуатацию 135 таких объектов.

Цветы как привилегия

В то же время аналитики обращают внимание на сложности, с которыми сталкиваются отечественные производители и продавцы цветов. Так, госпожа Крылова указывает на неравноправное положение производителей цветов по сравнению с другими предприятиями АПК.

«Сейчас гораздо выгоднее инвестировать в другие отрасли сельского хозяйства, связанные с производством овощей, то есть продуктов питания. Когда тепличный комплекс выращивает продукты питания, он имеет всевозможные льготы и преференции, в частности ставку НДС в 10%. У производителей цветочной продукции такой ставки, к сожалению, нет»,— поясняет она. В настоящее время ставка НДС для цветоводов составляет стандартные 22%.

В качестве поддержки Минсельхоз предоставляет отечественным цветоводам льготные инвестиционные кредиты для строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов со сроками от двух до восьми лет. Тем не менее в Национальной ассоциации цветоводов эту меру считают недостаточной и настаивают на продлении сроков подобных займов до 15 лет, так как именно такое время, по мнению участников ассоциации, необходимо для полноценного развития цветоводческого комплекса средней площади. Однако, говорит госпожа Крылова, Минсельхоз в удовлетворении этой просьбы отказал.

«Есть несколько богатых комбинатов, которые готовы включиться в разработку селекции, но даже они не считают это приоритетным направлением, которое поможет отечественному цветоводству развиваться»,— добавляет госпожа Крылова.

По ее мнению, реальной помощью цветоводам может стать изменение ставки таможенной пошлины на ввоз цветочной продукции. Это дало бы российским цветоводам возможность нарастить объемы своего производства и быть готовыми если не полностью заменить импорт, то хотя бы снизить его долю на рынке до 50%, считает эксперт.

В свою очередь, господин Буханцов обращает внимание на трудности, связанные с выстраиванием для цветоводов грамотной схемы реализации их продукции. «Цветы продаются преимущественно в маленьких несетевых магазинах. В таких условиях производители должны либо сами вкладывать в собственную дистрибуцию, что влияет на себестоимость и сложность бизнеса, либо обращаться к сторонним компаниям, но те, в свою очередь, закладывают определенный размер прибыли в цену услуг»,— поясняет он.

Новые форматы — старые традиции

По данным «СКБ Контур», к концу 2025 года в России существовало почти 20 тыс. организаций, торгующих цветами, и их количество за три года выросло на 11%. При этом на фоне общего тренда на онлайн-покупки цветочные продажи также активно перетекают на маркетплейсы.

По данным аналитиков РСХБ, в крупных городах и мегаполисах доля онлайн-продаж цветов уже превышает 50%.

«Живые цветы — очень динамично развивающаяся категория товаров на Wildberries. За прошлый год оборот живых цветов на нашей площадке вырос в 2,5 раза, и мы ожидаем кратного увеличения оборота в этом году, а средний чек увеличился на 23%»,— говорит госпожа Войталюк. Продажи цветов на Flowwow за 2025 год выросли на 35% по стоимости и на 27% по количеству.

Еще одним набирающим популярность каналом продажи цветов являются продуктовые сети. Однако их доля в общем объеме рынка пока невелика, и в основном продажи здесь растут накануне праздников, непременным атрибутом которых являются букеты: 14 февраля, 1 сентября и, разумеется, 8 Марта.

Таким образом, цветочный рынок в России демонстрирует завидную для других направлений розничной торговли устойчивость. Букет остается важным символическим товаром, от которого россияне не готовы отказаться даже в нынешних экономических условиях. В преддверии очередного 8 Марта рынок вновь рассчитывает на всплеск продаж как подтверждение того, что традиции и эмоции оказываются сильнее экономики.

Андрей Игнатов