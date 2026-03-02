На топливном терминале Новороссийска произошел пожар при атаке БПЛА

Экстренные службы тушат пожар на топливном терминале в Новороссийске, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь с 1 на 2 марта.

По данным оперативного штаба региона, пожар зафиксирован на наливном причале терминала на площади 120 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидируют 25 человек и девять единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что повреждения в результате атаки БПЛА по Новороссийску получили 17 жилых домов. По обновленной предварительной информации от мэра города Андрея Кравченко, при налете беспилотников повреждения также установили в трех детских садах Новороссийска.

София Моисеенко