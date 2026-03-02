Угрозу по БПЛА отменили в Геленджике и Анапе
На территории Геленджика и Анапы отменили угрозу применения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службах администраций муниципалитетов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В Геленджике режим угрозы по БПЛА сняли в 10:31 2 марта, опасность была объявлена днем 1 марта. В ночное время в городе включали сирены, глава курорта Алексей Богодистов в социальных сетях заявлял о работе дежурных средств ПВО.
Сигнал «Атака БПЛА» был отменен в Анапе в 07:03 2 марта. Отбой угрозы был дан в 10:48.
Массированную атаку беспилотников в ночь с 1 на 2 марта отражали в Новороссийске. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в городе пострадали 17 объектов жилой инфраструктуры и здание детского сада, ранения получили пять человек.
В Новороссийске объявлен режим ЧС в связи с произошедшим налетом ВСУ.